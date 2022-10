Suurinvestor kahtleb, kas S&P 500 indeks niipea rallib

Äripäev eetris: aitab seaduste rikkumisest

Hoiu-laenuühistutes leviv probleem, kus ühistute endi järelevalvekomisjonid on täidetud nii-öelda omadega, reaalset järelvalvet keegi ei tee ning ühistu liikmetelt on volitustega ära võetud igasugune õigus kaasa rääkida, on kohad, kus peaks sekkuma, rõhutas Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul saates "Äripäev eetris".

