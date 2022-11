Suures languses krüptoplatvorm Change loodab uuesti raha kaasata

Äripäeva juhtimiskool: tänapäevane juht mõtleb nagu disainer

"Ebakindlas ja muutlikus keskkonnas ellu jäämiseks ja mitte ainult - ka edu saavutamiseks, tuleks võtta omaks agiilsed praktikad. See võimaldab kiirelt kohaneda ja muutunud turuvajadusele koheselt reageerida," räägib saates Äripäeva IT Koolituse koolitaja, kasutusmugavuse (UX) disainer ja konsultant Andres Kostiv.

