Liisi Kirch: investeerimine on meeskonnasport. Seda on investor Toomase edus tunda

Investeerimine on meeskonnasport ja hulga lihtsam on seda teha koos partneri või sõpradega, kinnitab rahatarkuse edendaja ja investor Liisi Kirch. Foto: Raul Mee

Investor Toomas, Eesti üks enimjälgitud finantsblogijaid ning suurimate investeerimisürituste korraldajaid, on oma kogemused Anu Lille sule läbi kokku võtnud ja raamatukaante vahele pistnud.

Raamatus „Börsil rikkaks“ tuleb juttu edulugudest ja ebaõnnestumistest, kõhklustest ja vaidlustest, investeerimispõhimõtetest ning õppetundidest. Kõike seda läbi mõnusa huumoriprisma, samas olulisi nüansse meelde tuletades, mis on vajalikud nii algajatele kui edasijõudnud investoritele.

Eestlaste investeerimisusinusest hämmastunud lätlased

Rääkisin hiljuti Läti kolleegiga, kes veab nende rahatarkuseteemaliste tegevuste koordineerimist, ning juttu tuli ka investeerimistarkuse jagamisest. Õhinaga pöördus ta seltskonnas minu poole ja ütles, et eestlastel on võimas kogemus, mida tuleks laiemalt jagada: investor Toomase eksperiment! Milline suurepärane idee rahatarkuse populariseerimiseks, ning neil on kahju, et investor Andris tegi alles nüüd algust! Kuid parem hilja kui mitte kunagi. Eks eestlased olegi lätlaste arvates juba ammu investorid, nad ainult vaatavad ja imestavad ning proovivad meie jälgedes käia.

Raamat: "Börsil rikkaks" Autor: Anu Lill Lehekülgi: 232 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit. Raamatu kirjastamist toetas SEB.

Olin üsna üllatunud, et ta Toomasest teadis, kuid suutsin omakorda tema kulme kergitada, kui ütlesin, et Toomas omab juba 20 aastat turgudel tegutsemise kogemust. Selgitasin teistelegi seltskonnas viibijatele, kuidas sündis Toomase tegelaskuju: tegu on kamba ajakirjanikega, kes otsustasid tõestada, kuidas investeerimine sobib kõigile ning et Toomasel on lisaks artiklitele raadiosaated, konverentsid, ajakiri ning kohe-kohe ka omanimeline Investeerimisklubi. Ja nagu sellest vähe oleks – õige pea on parimad õppetunnid ka raamatukaante vahel! Pärani silmad ja ahhetused olid omal kohal – Toomase tegevus ongi väga laiapõhjaline ning tänuväärne!

Investeerimine kui kollektiivse mõttetöö vili

Minu jaoks kõlas läbi raamatu ühe olulisima mõttena meeskonnatöö olulisus – investor Toomas pole kunagi tegutsenud üksi ja omapäi, pigem vastupidi. Isegi kui investeerimine pole olnud mõne alustava tiimiliikme jaoks igapäevane asi, on kõik Toomase otsused sündinud kollektiivse mõttetöö tulemusena. See annab hea võimaluse üksteiselt õppida, märgata nüansse, mille peale ise ei tuleks ning vältida vigu, mis võinuks mõne eelduse ületähtsustamisel tekkida.

Ülimalt põnev oli lugeda, kuidas eri aegadel on Toomase tagatoas inimestevaheline dünaamika toiminud ning kuidas enne otsustamist võib aset leida tuline lahing! Investeerimine on meeskonnasport ja hulga lihtsam on seda teha koos partneri või sõpradega. Viimaste puudumisel tasub hakata Toomase tegemisi jälgima ning üritusi külastama, et asjast huvitatud inimestega saaks kontakt tekkida.

Omades aastakümmet ületavat investorkogemust, tean, kuivõrd lihtne on kaasa minna eufooria või hirmuga, mis paratamatult turge mõjutavad. Raamatus toodud 16 õppetundi on justkui investeerimistarkuse kuldvaramu. See on raamat, mis peaks olema iga investori raamaturiiulis kergesti leitav, et saaks vajadusel närvi rahustada või, vastupidi, julge hundina otsuseid teha.