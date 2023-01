Lagarde: kõrged intressimäärad on tulnud, et jääda

Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde'i hinnangul on inflatsioon endiselt liiga kõrgel, et kaaluda intressimäärade alandamist. Foto: AP/Scanpix

Euroopa Keskpanga juhi Christine Lagarde'i sõnul jätkatakse senist teed kõrgete intressimääradega, kuigi analüütikute sõnul võib Euroopa majanduslangusest pääseda.

Davosi majandusfoorumil rääkides tõdes Lagarde, et inflatsioon on endiselt liiga kõrge ning Euroopa Keskpank peab jätkama senist kurssi kuniks intressimäärade piirav mõju on piisavalt kaua kestnud, et inflatsiooni taas alla tuua, vahendab Bloomberg.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev