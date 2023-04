Artikkel

Pikalt börsile tulekut plaaninud ettevõte andis dokumendid sisse

Fotol Grab2Go kaasasutajad Ago Mõlder (vasakul) ja Mart Viilipus tutvustavad Raplas avatud automaati Benu apteegis. Foto: Andras Kralla

Juba eelmisel aastal börsiplaane pidanud kaubandusidu Grab2Go võib peagi oma IPOt korraldama asuda ja aktsiad börsile tuua.

Börs teatas täna, et on võtnud menetlusse Grab2Go aktsiate kauplemisele võtmise alternatiivturule First North. Nasdaq Tallinna börs alustas laekunud dokumentide põhjal menetlust ettevõtte aktsiate kauplemisele võtmiseks. Börs teavitab menetluse käigus börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni poolt vastu võetavatest otsustest eraldi.