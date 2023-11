Turuvõlurid hädas: TextMagic kaotas väärtusest viiendiku

Vahemere vaatlus | see nurjatu automaks ehk tere tulemast Euroopasse!

Kummalisel kombel lõunaeurooplased automaksude vastu ei protesti. Miks? Sest see on lahutamatu osa maksupaketist, mille eesmärk on tagada parem sotsiaalne sidusus ja õiglus ning arenenum taristu, kirjutab Äripäeva Lõuna-Euroopa kolumnist Lauri Vahemeri.

