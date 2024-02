Toidutööstuse mahepesu helistab investorile häirekella

Toiduliidu juht Sirje Potisepp hoiatab, et mahetootmine ei tähenda automaatselt keskkonnasõbralikkust. Investorid peaksid mahetootjaid põhjalikumalt uurima. Foto: Raul Mee

Kui vaadata toiduainetööstuse sektorit investori pilguga, siis üha sagedamini kasutatakse ettevõtte kuvandis terminit „mahe”. Suurt pilti ja pikka plaani silmas pidav investor võiks nüüd ju arvata, et mahetootjate päralt on tulevik ning neisse ettevõtetesse on pikaajalisel investoril põhjust panustada. Päris nii lihtne see siiski ei ole.

Tundub väljaspool kahtlust, et rohepööre on vältimatu ning investoril sellele rongile hüpata on õige aeg – et mitte öelda suisa viimane võimalus. Kui investor hakab oma portfelli mahetoiduga tegelejaid valima, tekivad kohe vastikud konarused. Seega oleks enne siiski vaja vaadata säravate sõnumite pealispinna alla.