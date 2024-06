USA uued intressimäärad võivad mõjuda bitcoinile laastavalt

Viimase päevaga on bitcoini hind langenud pea 4%. Foto: picture alliance/Scanpix

Turud ülemaailmselt on USA Föderaalreservi intressimäärade otsuste pärast ootusärevalt pinges. Bitcoiniinvestoritel on aga põhjust olla eriti valvas võimaliku volatiilsuse suhtes.

Viimase kuu jooksul on korrelatsioon bitcoini ja USA 10aastase riigivõlakirja tootluste vahel olnud –53 juures, mis on Bloombergi andmetel üks negatiivsemaid tulemusi alates 2010. aastast. Koostatud mõõdik näitab, et tuntuim krüptovaluuta liigub võrdluseks kasutatava võlakirja suhtes ebatavaliselt vastupidises suunas.