Autovedajad said Tallinki järsu hinnatõusu peale pahaseks ja kipuvad konkurentide poole . Tallinki juht Paavo Nõgene tõi välja, et Tallinna—Helsingi liini hind on viie aastaga tõusnud 5%, samal ajal kui inflatsioon on tõusnud 40,8% ja kütus kallinenud Tallinki jaoks 60% — seda arvestades ei ole tegemist suure hinnatõusuga.