Inbank lisab nõukogusse ükssarviku kasvataja

Täna võib öelda, et finantsettevõttel Inbank on kolm erinevat rütmi: Eesti ja Läti turud on teatud mõttes raskes seisus, Poola ja Leedu kasvavad hästi ja sealne tarbijakindlus on tugev ning Tšehhi on kuskil vahepeal, rääkis Inbanki juht Priit Põldoja ettevõtte portfellis olevatest riikidest.