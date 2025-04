Alternatiivbörs First North jättis investorid pikka aega ükskõikseks, kuid paar aastat tagasi ärkas see äkki ellu, kui 11 Eesti ettevõtet läks paari aasta jooksul börsile. IPO ajal ennustas enamik neist kohalikest idufirmadest suurt tulevikku. Tegime ülevaate, kuivõrd on nad suutnud oma lubadused täita.