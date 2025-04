Tagasi 15.04.25, 12:26 Jõhkralt kallinenud kuld tõotab veelgi tõusta Kulla hind püstitab järjest kõrgemaid rekordeid, praeguseks on kullaunts kerkinud juba üle 3200 dollari. Rahvusvahelised pangad usuvad kulla ralli jätkumist.

Kullakangide kogumise asemel võib olla tulusam ja lihtsam investeerida kullakaevandusettevõtetesse või kaevandusettevõtete aktsiaid sisaldavatesse ETFidesse.

Foto: AFP/Scanpix

Globaalsete turgude ebakindlus kasvab ja see on pärituul maailma kõige traditsioonilisemale varaklassile. Rahvusvahelised hiigelpangad prognoosivad, et kullaralli võib jätkuda. Näiteks ennustab Bank of America, et untsi hind jõuab paari aastaga 3500 dollarini. JP Morgani ja Goldman Sachsi vaid paar kuud tagasi tehtud ennustused on juba täitunud, vahendas Kauppalehti.