Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,63%291,59
  • OMX Riga−0,02%907,71
  • OMX Tallinn0,22%1 944,72
  • OMX Vilnius0,52%1 242,74
  • S&P 5000,34%6 711,2
  • DOW 300,09%46 441,1
  • Nasdaq 0,42%22 755,16
  • FTSE 1000,07%9 452,81
  • Nikkei 2250,87%44 936,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,25
  • OMX Baltic0,63%291,59
  • OMX Riga−0,02%907,71
  • OMX Tallinn0,22%1 944,72
  • OMX Vilnius0,52%1 242,74
  • S&P 5000,34%6 711,2
  • DOW 300,09%46 441,1
  • Nasdaq 0,42%22 755,16
  • FTSE 1000,07%9 452,81
  • Nikkei 2250,87%44 936,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,25
  • 02.10.25, 11:15

Apple, Alphabet ja Nvidia lükkasid minu portfellil gaasi põhja – lisandus üle 20 000

Minu portfell kerkis kuuga üle 20 000, rõõmustamiseks andsid põhjust maailma neli suurimat ettevõtet. Augustiga võrreldes on seis nagu öö ja päev.
Vaatan lootusrikkalt tulevikku - 700 000sest portfellist on puudu vaid 9000 euro jagu.
  • Vaatan lootusrikkalt tulevikku - 700 000sest portfellist on puudu vaid 9000 euro jagu.
  • Foto: Liis Treimann
Võib täitsa öelda, et nimetus “imeline seitsmik” polegi ainult sõnakõlks. Poleks seda tehnoloogiahiidude septembrikuist kerkimist olnud, siis ei oleks minu uut portfellirekordit tulnudki. Mõned tuhanded veel ja peagi vaatabki see 700 000 eurot portfellist vastu.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Investor Toomas
  • 03.09.25, 17:01
Microsoft ja Nvidia vedasid augustis portfelli miinusesse, Apple päästis päeva
Augustis vedas mind alt portfelli suurim positsioon Microsoft ning kuu lõpetasin kokkuvõttes langusega.
Investor Toomas
  • 04.08.25, 12:21
Minu portfell lõi uue rekordi, aga Novo Nordisk, Incap ja Wise röövivad unerahu
Investor Toomas analüüsib juulikuud
Juulikuus saan portfelli kasvu üle rõõmu tunda: raha töötas minu eest päris korralikult ning portfell paisus pea 27 000 euro võrra. Kahjuks leidub portfellis ka mitmeid tõrvatilku ja aktsiaid, mille tulevik valmistab mulle veidi muret.
Börsiuudised
  • 30.09.25, 11:32
Norra naftafond hakkas Tallinna börsi aktsiaid müüma
Kuigi Norra naftafond on viimastel aastatel positsiooni LHV aktsiates järjest suurendanud, siis nüüd on fond esimest korda üle pika aja nii LHV kui ka teisi aktsiaid müüma asunud.
Börsiuudised
  • 18.09.25, 14:04
Novo Nordiski ravimiuuringu tulemus tõukas investorid aktsiat ostma
Börsil noteeritud Taani ravimitööstuse Novo Nordiski aktsia hind kerkis märgatavalt pärast Wegovy kaalulangetustableti uuringutulemuste selgumist.
  • ST
Sisuturundus
  • 29.09.25, 11:31
Letsinvesti ja Axiology esimene võlakirjade digiprojekt: LHM grupi emissioon väärtusega 5 miljonit eurot
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.

Hetkel kuum

Kliendid on pidanud pöörduma veebipoega Areaal tekkinud murede pärast tarbijakaitsesse. Seejärel on nende mured ka lahenduse leidnud, ehkki tarbijakaitseameti sõnul on pöördumiste arv märk, et kliendid ei saa vaidlusi lahendatud e-poe endaga.
Uudised
  • 01.10.25, 06:00
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama
Kui teisipäeva õhtul sulgesid USA aktsiaturud rohelises ning Wall Street nautis viimase 15 aasta võimsamat septembrit, siis kolmapäeva hommikul on USA suuremate aktsiaindeksite futuurid languses.
Börsiuudised
  • 01.10.25, 09:00
USA valitsus peatas töö. Aktsiaturud langevad
Ööd Groupi tegevjuht Andreas Tiik ütles, et järgmise 2-3 aastaga on plaanis investeerida üle 50 miljoni euro, et luua hotelli kontseptsioon kuni tuhande peegelmajaga.
Uudised
  • 01.10.25, 16:11
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist
Kui selle aasta kevadel oli turgude ootus, et 6 kuu euribor kukub alla 2%, siis täna näitavad kõik märgid, et põhi on saavutatud ja pigem võib 6 kuu euribor vaikselt tõusta järgmise aasta lõpuks, kommenteeris Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann tähtajaliste hoiuse intresside põhilise mõjutaja muutust.
Börsiuudised
  • 01.10.25, 13:00
Hoiuseintressid sulavad: kust saab täna veel parimat tootlust
Uuri võrdlustabelit!
Ettevõtte asutaja ja tegevjuht Karoli Hindriks ütles, et Jobbaticali esmane eesmärk on jätkusuutlik kasumlikkus ja sellele ollakse väga lähedal.
Majandustulemused
  • 01.10.25, 06:00
Jobbaticali miinus ulatus üle 3 miljoni. “Oleme kasumlikkusele lähedal”
Aasta alguses peetud istungil ütles Martin Kirsberg, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Uudised
  • 30.09.25, 11:58
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
Kaarel Loigu töötas viimased neli aastat kuni tänavu suveni Capital Millis, nüüd läheb ta Urmas Sõõrumaa palgale.
Uudised
  • 01.10.25, 16:35
Urmas Sõõrumaa värbas juhi, kes töötas varem konkurendi juures
Soraineni riigihangete ekspert Mario Sõrm, firma finants- ja kindlustusekspert Oliver Ämarik, Trigon Capitali juht Joakim Helenius ja Soraineni advokaadibüroo asutaja Aku Sorainen.
  • ST
Sisuturundus
  • 28.09.25, 08:15
Sorainen ja Helenius: teeme Eesti korda!
Pakendivabast poest saab osta toiduaineid ja puhastusvahendeid oma anumatesse. Kuigi kilohind on tihti nii soodsam, käivad inimesed harjumuspäraselt ostlemas suurtes jaekettides.
Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu
Ferati esindus asub Harjumaal Peetris. Valikus uhked BMWd, Mercedesed, Porsched, Ferrarid, ning maksta saab krüptos, on firma end reklaaminud.
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
Vaatan lootusrikkalt tulevikku - 700 000sest portfellist on puudu vaid 9000 euro jagu.
Apple, Alphabet ja Nvidia lükkasid minu portfellil gaasi põhja – lisandus üle 20 000
Pakendivabast poest saab osta toiduaineid ja puhastusvahendeid oma anumatesse. Kuigi kilohind on tihti nii soodsam, käivad inimesed harjumuspäraselt ostlemas suurtes jaekettides.
Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu
Lõuna-Eesti maakondade edukate ettevõtete TOP toimus septembris. Lääne-Eesti edukaid tunnustati oktoobri algul.
„Pärnu tuleb Tallinnale lähemale“ – suurprojektid kujundavad Lääne-Eesti tulevikku
Meil on oma Kasahstani partneriga leping, mis keelab neil Mayeri kaubamärki Venemaal müüa, kinnitab Eesti ettevõtte tippjuht.
Pugesid seebiga sisse. Eesti kodukeemia imbub ringiga Venemaa letile
ChatGPT looja tõusis aktsiate müügi järel maailma kõige väärtuslikuma idufirma kohale.
OpenAI on aktsiate müügi järel maailma kõige väärtuslikum idufirma
Peegelmajade äris on konkurents tihe ja valdkonda on sisenenud suured tegijad. „Nii Marriott, Hilton kui Accor Grupp on meie konkurente ära ostnud,“ ütles Ööd Grupi tegevjuht Andreas Tiik.
Uutmoodi majutusäri rajav ettevõtja: tulge palgatöölt ära
Neurosärtsakad teevad meid jõukamaks. Hoidkem inimkapitali!
Neurosärtsakad teevad meid jõukamaks. Hoidkem inimkapitali!
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.
  • ST
Letsinvesti ja Axiology esimene võlakirjade digiprojekt: LHM grupi emissioon väärtusega 5 miljonit eurot
Kiibitootjate väärtus tõusis 200 miljardi dollari võrra.
Tehisintellekti hullus tõi kaasa kiibitootjate rekordilise ralli
USA riigipea Donald Trump on vihjanud, et tema administratsioon võib kasutada valitsusasutuste töö sulgemist ettekäändena föderaalametnike massilisteks koondamisteks.
USA valus valitsuskriis ähvardab pikaks venida
Meta tegevjuht Mark Zuckerberg tutvustas 2024. aasta septembris Meta Connect üritusel Meta AI funktsioone.
Privaatsuspoliitika muudatus langetas Meta aktsiat
Storent Holdings omandas 70% osaluse USA seadmerendi ettevõttes.
Eesti investoreid meelitanud Storent laieneb äriga USAsse
S&P 500 tõusis 0,34%, jõudes esmakordselt 6 711,2 punktini.
S&P 500 ületas esmakordselt 6700 punkti piiri
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Tõlkebüroo Interlexi tegevjuht Inge Rätsepale paistab, et hind on hangetel ainuke kriteerium
Suured tõlkebürood hädas: riik valib hangetel võitjaks isegi riiulifirmasid
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”

Podcastid

Trükitööstuse juht: oleme investeerimisotsuseid teinud ka koosolekul Youtube´i videot vaadates
Fookuses: tark tööstus
Trükitööstuse juht: oleme investeerimisotsuseid teinud ka koosolekul Youtube´i videot vaadates
00:00
Katre Kõvask: järgmine nädal alustame Soomes müüki, uskumatu
Hommikuprogramm
Katre Kõvask: järgmine nädal alustame Soomes müüki, uskumatu
00:00
ATH kui paarisuhte rock’n’roll
Äripäeva raamatuklubi
ATH kui paarisuhte rock’n’roll
Vähene teadlikus töötajate eripäradest võib suured talendid varju jätta
Hommikuprogramm
Vähene teadlikus töötajate eripäradest võib suured talendid varju jätta
Hiinlased vallutavad Euroopa turgu. "Autoturul on üleküllastumus uutest tulijatest"
Hommikuprogramm
Hiinlased vallutavad Euroopa turgu. "Autoturul on üleküllastumus uutest tulijatest"
Eesti IT- ja nõustamisfirma laieneb jõudsalt arenevatele turgudele: meil on 50 uut sihtmärki
Hommikuprogramm
Eesti IT- ja nõustamisfirma laieneb jõudsalt arenevatele turgudele: meil on 50 uut sihtmärki
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 01.10.25, 06:00
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama
2
Uudised
  • 30.09.25, 11:58
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
3
Börsiuudised
  • 01.10.25, 09:00
USA valitsus peatas töö. Aktsiaturud langevad
4
Börsiuudised
  • 01.10.25, 13:00
Hoiuseintressid sulavad: kust saab täna veel parimat tootlust
Uuri võrdlustabelit!
5
Uudised
  • 01.10.25, 16:11
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist
6
Uudised
  • 01.10.25, 16:35
Urmas Sõõrumaa värbas juhi, kes töötas varem konkurendi juures

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 02.10.25, 12:21
Tehisintellekti hullus tõi kaasa kiibitootjate rekordilise ralli
Uudised
  • 02.10.25, 12:00
Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu
Saated
  • 02.10.25, 12:00
Trükitööstuse juht: oleme investeerimisotsuseid teinud ka koosolekul Youtube’i videot vaadates
Saated
  • 02.10.25, 11:16
„Pärnu tuleb Tallinnale lähemale“ – suurprojektid kujundavad Lääne-Eesti tulevikku
Investor Toomas
  • 02.10.25, 11:15
Apple, Alphabet ja Nvidia lükkasid minu portfellil gaasi põhja – lisandus üle 20 000
Saated
  • 02.10.25, 10:41
AI-spetsialistist investor: tehnoloogiafirmadel on ruumi minna küll ja veel
Arvamused
  • 02.10.25, 10:30
Personalijuht: vägivalda kajastava statistika taga on kolleeg, klient ja sõber
Saated
  • 02.10.25, 10:29
Naisjuhtide nappus pole juhus: naised toetavad üksteist vähem kui mehed
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025