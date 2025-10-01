Tagasi 02.10.25, 11:15 Apple, Alphabet ja Nvidia lükkasid minu portfellil gaasi põhja – lisandus üle 20 000 Minu portfell kerkis kuuga üle 20 000, rõõmustamiseks andsid põhjust maailma neli suurimat ettevõtet. Augustiga võrreldes on seis nagu öö ja päev.

Vaatan lootusrikkalt tulevikku - 700 000sest portfellist on puudu vaid 9000 euro jagu.

Foto: Liis Treimann

Võib täitsa öelda, et nimetus “imeline seitsmik” polegi ainult sõnakõlks. Poleks seda tehnoloogiahiidude septembrikuist kerkimist olnud, siis ei oleks minu uut portfellirekordit tulnudki. Mõned tuhanded veel ja peagi vaatabki see 700 000 eurot portfellist vastu.