Apple, Alphabet ja Nvidia lükkasid minu portfellil gaasi põhja – lisandus üle 20 000

Vaatan lootusrikkalt tulevikku - 700 000sest portfellist on puudu vaid 9000 euro jagu.
Foto: Liis Treimann
Võib täitsa öelda, et nimetus “imeline seitsmik” polegi ainult sõnakõlks. Poleks seda tehnoloogiahiidude septembrikuist kerkimist olnud, siis ei oleks minu uut portfellirekordit tulnudki. Mõned tuhanded veel ja peagi vaatabki see 700 000 eurot portfellist vastu.
Juulikuus saan portfelli kasvu üle rõõmu tunda: raha töötas minu eest päris korralikult ning portfell paisus pea 27 000 euro võrra. Kahjuks leidub portfellis ka mitmeid tõrvatilku ja aktsiaid, mille tulevik valmistab mulle veidi muret.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.