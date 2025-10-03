Tagasi 03.10.25, 12:23 Soome kohus loobus Estlinki lõhkumise kohtuasja arutamisest Helsingi kohus tegi reedel ootamatu otsuse ja teatas, et neil puudub jurisdiktsioon otsustada selle üle, kas merekaabli Estlink 2 lõhkunud laeva töötajad panid toime kuriteo.

Kohtu hinnangul tuleks Eagle S kaptenit David Vadatškoria Gruusia kohtus üle kuulata

Foto: SIPA/Scanpix

Kohus leidis, et asja tuleb menetleda meremeeste koduriigi või aluse lipuriigi kohtus, vahendas Soome rahvusinghääling Yle. See tähendab, et süüdistusi ei arutatud sisuliselt ning õiguslikku otsust meremeeste süü või süütuse kohta ei tehtud.