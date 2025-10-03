Tagasi 03.10.25, 12:17 Soome ärikonverentsi juht meelitas kohale 1100 eestlast Helsingis peetavale ettevõtluskonverentsile Nordic Business Forum jõudis tänavu veidi üle 1100 eestlase, mis on rekordiline Eesti delegatsioon, ütles Nordic Business Forumi tegevjuht Priit Liiv.

Helsingis toimunud Nordic Business Forum meelitas kohale palju eestlasi ja leedulasi, aga mitte rootslasi.

Foto: Nordic Business Forum

Priit Liiv rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et hea töö tulemusena suutsid nad kohale meelitada ka ligikaudu 700 leedulast, kuid tunnistas, et rootslaste pardalesaamine on endiselt keeruline. Tema sõnul ei ole Rootsi turu vallutamine lihtne vaatamata sellele, et naabritel ei ole sarnast suuremat konverentsi.

Kuidas suhtuvad soomlased eestlasest ettevõtte juhti, rääkis Liiv samuti lähemalt.

Priit Liivi intervjueeris Hando Sinisalu.

