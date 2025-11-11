Tallinna börsi kergitas Infortari aktsia, Wall Streeti optimismi jahutas tehisintellekt
Kõik Balti börsid lõpetasid teisipäevase kauplemispäeva plussis, eesotsas Artea bankase ja Infortari aktsiad. Üle Atlandi algas aga kauplemispäev erisuunaliselt, kui tehisintellekti ümber taas tekkinud kahtlused jahutasid optimismi.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.