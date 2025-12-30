Leedu börsifirma sõlmis lepingu Kaliningradi varustamiseks gaasiga
Leedu gaasivõrgu operaator Amber Grid sõlmis lepingu, mille kohaselt börsifirma varustab Venemaa Kaliningradi oblastit maagaasiga 2030. aastani, saades selle eest järgmisel aastal mitukümmend miljonit eurot.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.