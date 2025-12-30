Nvidiat ahvatleb Iisraeli tehisintellekti idufirma ost

Microni aktsiad tõusid neljapäeval üle 10 protsendi pärast seda, kui ettevõtte kvartalitulemused näitasid, et tehisintellektiga seotud nõudlus suure ribalaiusega mälukiipide järele suurendas ettevõtte tulusid.
Nvidia on lähedal lobitöö võidu saavutamisele pärast seda, kui USA seadusandjad jätsid riigikaitse eelnõust välja meetme, mis oleks piiranud ettevõtte võimalust müüa oma tipptasemel tehisintellekti kiipe.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.