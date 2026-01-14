JPMorgani nõrk tulemus kukutas Dow Jonesi

Microsoft teatas teisipäeval algatusest, mille eesmärk on vähendada ettevõtte USA andmekeskuste veetarbimist ning vältida olukorda, kus nende suurenev energiavajadus tõstab elektrihindu tarbijate jaoks.
Föderaalreservi juhi Jerome Powelli sõnul on kriminaalsüüdistuste näol tegemist president Donald Trumpi administratsiooni Föderaalreservi vastu suunatud rünnakute dramaatilise eskaleerimisega, vahendab Bloomberg.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.