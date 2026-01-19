Investor Toomase konverentsi aktsiaideed aasta hiljem: millised soovitused töötasid, millised põrusid
Mullu investor Toomase konverentsil rääkinud esinejad pakkusid välja kümneid ettevõtteid ja sektoreid, kuhu investoritel tasuks vaadata. Et uus konverents ootab ees juba sel laupäeval, vaatame, kuidas soovitustel läks.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.