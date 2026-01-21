Netflix ületas ootusi, ent aktsia langes

Pakkumissõjas tõusid esmaspäeval järsult Paramount Skydance'i ja Warner Bros Discovery aktsiad pärast seda, kui Oracle'i sajamiljardärist asutaja ja tegevjuht Larry Ellison nõustus isiklikult toetama Paramounti kavandatavat Warner Brosi omandamist 40,4 miljardi dollari suuruse omakapitali rahastamisega.
Pärast seda, kui Netflix muutis oma mängustrateegiat, et keskenduda rohkem teleris mängitavatele mängudele, teatas ettevõte, et omandab Eesti avataride loomise platvormi Ready Player Me, vahendas TechCrunch.
Warner Bros Discovery juhatus võib Paramount Skydance'i 108,4 miljardi dollari suuruse ülevõtmispakkumise kohta otsuse teatavaks teha juba kolmapäeval ning allikate sõnul soovitab juhatus aktsionäridel pakkumise vastu hääletada, vahendas Reuters.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.