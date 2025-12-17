Netflix võib Warner Brosi pärast peetava pakkumissõja võita
Warner Bros Discovery juhatus võib Paramount Skydance'i 108,4 miljardi dollari suuruse ülevõtmispakkumise kohta otsuse teatavaks teha juba kolmapäeval ning allikate sõnul soovitab juhatus aktsionäridel pakkumise vastu hääletada, vahendas Reuters.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.