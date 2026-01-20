Tehnoloogiaaktsiad said kaubanduspingetelt tugeva hoobi

Tariifid langevad

USA ja Taiwan jõudsid kokkuleppele kauaoodatud kaubandusleppes, mis langetab omavalitsusliku saare kaupade tariifid 15 protsendini ning näeb ette, et Taiwani pooljuhtettevõtted suurendavad oma USA üksuste rahastamist 500 miljardi dollari võrra, vahendab Bloomberg.