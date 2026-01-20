Tehnoloogiaaktsiad said kaubanduspingetelt tugeva hoobi

USA mälukiipide hiid Micron Technology (MU) teatas nädalavahetusel plaanist osta Taiwanis asuv kiibitehas, mis on osa strateegiast leevendada tehisintellekti buumist tingitud kroonilist kiibidefitsiiti.
Silicon Valley tuntuim riskikapitalifirma Sequoia Capital osaleb hiiglaslikus investeerimisringis, mis kergitab Jaan Tallinna osalusega tehisintellekti idufirma Anthropicu väärtuse märkimisväärse 350 miljardi dollarini.
Nvidia oluline partner ja mälukiipide hiid Micron Technology hoiatab, et ülemaailmne mälukiipide puudus on viimase kvartali jooksul kiirenenud. Ettevõtte hinnangul jätkub tohutu nõudlus oodatust kauem.
USA ja Taiwan jõudsid kokkuleppele kauaoodatud kaubandusleppes, mis langetab omavalitsusliku saare kaupade tariifid 15 protsendini ning näeb ette, et Taiwani pooljuhtettevõtted suurendavad oma USA üksuste rahastamist 500 miljardi dollari võrra, vahendab Bloomberg.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.