Trumpi sõnavõtt tõi USA börsidele leevendust

USA aktsiaturud alustasid kolmapäeva tõusuga pärast seda, kui suurriigi president Donald Trump kinnitas Šveitsis Davosis toimunud Maailma Majandusfoorumil, et USA ei kavatse Gröönimaa omandamiseks jõudu kasutada.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.