USA keskpank jättis baasintressimäära muutmata

Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli ametiaeg lõppeb tänavu mais.
USA turg ootas pikisilmi tänast Föderaalreservi otsust. Seda olenemata investorite aimdusest, et intressimäärad jäävad muutumata. Nüüd on otsus kindel: baasintressimäär jääb sel korral muutmata vahemikku 3,5%–3,75%.
Föderaalreservi juhi Jerome Powelli sõnul on kriminaalsüüdistuste näol tegemist president Donald Trumpi administratsiooni Föderaalreservi vastu suunatud rünnakute dramaatilise eskaleerimisega, vahendab Bloomberg.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.