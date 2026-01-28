28.01.26, 21:44 USA keskpank jättis baasintressimäära muutmata USA keskpank otsustas jätta baasintressimäära vahemikku 3,5%–3,75%. Otsus ei olnud üksmeelne, kaks ametnikku lootsid muutusele.

Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli ametiaeg lõppeb tänavu mais.

Foto: Reuters/Scanpix

USA turg ootas pikisilmi tänast Föderaalreservi otsust. Seda olenemata investorite aimdusest, et intressimäärad jäävad muutumata. Nüüd on otsus kindel: baasintressimäär jääb sel korral muutmata vahemikku 3,5%–3,75%.