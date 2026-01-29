Microsofti aktsiat tabas järsk langus

Microsofti ajalooline 50 miljardi dollarini küündinud pilvetulu ei suutnud vaigistada investorite hirmu tehisintellektile tehtavate pööraste kulutuste ees, paisates ettevõtte aktsia 12protsendilisse vabalangusse.
Microsofti teise kvartali tulemused ületasid analüütikute ootusi, kuid vedasid USA aktsiad miinusesse.
Vaid päev pärast seda, kui Microsoft teatas oma ajaloo suurimast pilveäri kasvust, tabas tehnoloogiahiidu börsil külm dušš. Kuigi ettevõtte kvartalitulemused ületasid analüütikute ootusi, kukkus aktsia hind neljapäeval 12%.
