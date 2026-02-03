03.02.26, 13:03 Dolgatsjov Clevon Investorsi kaasamisest: uusi osakuid saab ulmelise hinnaga Investorite hulgas on palju segadust seoses Clevon Investorsi hiljutise teatega plaanist suurendada omakapitali, et liita ettevõttega värskelt raha kaasanud idufirma. Uusi osakuid on võimalik märkida ka investoreil.

Clevoni asutaja Arno Kütt rajas mullu uue süvatehnoloogia idufirma Rollo Robotics, mis teatas äsja 3,7 miljoni euro kaasamisest.

Börsilt ära läinud pakirobotite arendajas Clevon osalust omanud investorid said osaluse ka Clevon Investorsis. Hiljuti tekkis aga suur segadus, kuna pakirobotite äri müüdi USA firmale IndiGO, kes omandas Clevoni ärist 96,04% aktsiate vahetuse teel. Täpsemat infot aga tehingu kohta antud ei ole ja pole teada, mida Clevon Investors tehingust sai.