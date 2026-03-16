Coop Pank tõi Rüütsalu nõukokku eesmärgiga hakata ettevõtteid kokku ostma

Kuigi maksuküüru kaotamine jätab inimestele üle 580 miljoni euro rohkem raha kätte, siis mediaanpalga järgi arvutades jääb 70% sellest Harjumaale ja 15% Tartumaale, rõhutas Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla.
Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas.