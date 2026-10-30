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Elering annab Kiisa elektrijaama müümise asemel rendile

Elering alustab ettevalmistusi Kiisa reservelektrijaama rendile andmiseks tuleva aasta lõpus, kuigi varem on valitsuselt signaale tulnud, et jaam tuleks erastada.
Kiisa 250megavatine elektrijaam. Elering investeeris jaamadesse ligikaudu 135 miljonit eurot.
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