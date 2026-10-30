Elering annab Kiisa elektrijaama müümise asemel rendile

Eesti Energia tütarfirma Enefit Industry sõlmis Iisraeli ettevõtetega Baran International ja Baran Group 100 miljoni eurose hankelepingu 100megavatise vesinikuvõimekusega soojuselektrijaama rajamiseks.
Suurtööstused otsivad võimalusi, kuidas energiakulusid alla saada. Kunda tsemenditööstus loodab saada oma õuele Elengeri elektrijaama ning kõrval tegutsev Estonian Cell kavandab oma soojusjaama ehitamist.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.