USA börsi suurimad kukkujad: Intel sööstis poole sajandi suurimasse langusesse

USA aktsiaturge tabas reedesel kauplemispäeval tugev müügilaine, kui kiibitootja Inteli ja mitmete tuntud sotsiaalmeedia- ning platvormifirmade nõrgad tulemused ja väljavaated viisid aktsiad vabalangusesse.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mis täpsemalt viis Inteli aktsia poole sajandi suurimasse langusesse ja kuidas kommenteeris olukorda tegevjuht Lip-Bu Tan;
- miks valmistasid Redditi, Robloxi ja Pinteresti kasutajanäitajad investoritele pettumuse ning mida see võib sektorile edasi tähendada.