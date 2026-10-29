Pipedrive koondab massiliselt töötajaid ja paneb kontoreid kinni. “Väga rasked otsused”

Müügijuhtimise tarkvara arendav Pipedrive teatas täna struktuurimuudatusest, millega vähendatakse märkimisväärselt ettevõtte suurust. “Vähem meeskondi, vähem juhtimiskohti ja vähem tegevuskohti.”
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kui suur osa Pipedrive’i ametikohtadest võib koondamislainega löögi alla sattuda ja mida tähendavad muudatused Eesti töötajatele;
- kuidas põhjendas juhatuse esimees Paulo Cunha nii kontorite sulgemist kui ka kärpeid ning mis roll on ettevõtte edasises plaanis Eesti üksustel.