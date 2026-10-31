Sõitjateveo TOP | võitja kasvatas müügitulu Türgi busside esindamise arvel
Tänavuse Sõitjateveo TOPi esikoha haaras tellimusvedusid pakkuv ning Baltimaades Türgi bussitootjat Temsa esindav Taisto Bussid, kes tõusis võrreldes aasta varasemaga edetabelis tervelt 21 koha võrra ja jättis selja taha kaks Eesti suuremat bussifirmat.
Tänavuses Sõitjateveo TOPis on ühtekokku 52 reisijateveoga tegelevat ettevõtet, kelle seas on ka üks taksofirma. Edetabelis olevate ettevõtete 2025. aasta koondkäive ulatus 250,3 miljoni euroni, mida oli 20,8 miljonit ehk 9% rohkem kui aasta varem. Käibekasvule vaatamata kukkus ettevõtete koondkasum enne makse aga 70,9 miljonilt eurolt 8,9 miljonile eurole ehk ligi 87%.
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