HLÜ hoiustajast võlausaldaja: tavaline püramiidskeem!

Hoiu-laenuühistu Kodumaa Kapitali võlausaldajate üldkoosolekul kirjeldati, kuidas juba aastate eest kaasas HLÜ raha registreerimata osakapitali nime all lubadusega vormistada see hiljem osakapitaliks. Lubaduseks see jäigi ning ka raha tagasi ei makstud.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas kirjeldasid võlausaldajad Kodumaa Kapitali raha kaasamist registreerimata osakapitali nime all ja miks peeti seda püramiidskeemi tunnuseks;

mida heidavad võlausaldajad ette Tõnis Kõivule ja milliseid võimalikke vastuolusid näeb haldur laenuportfelli loovutamise tehingutes.