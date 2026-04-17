Netflixi tugevad tulemused jäid kehva prognoosi ja asutaja lahkumisteate varju

Netflixi aktsia langes järelturul ligi 8%, kuigi ettevõtte esimese kvartali kasum ületas analüütikute ootusi. Investorite indu jahutasid oodatust nõrgem prognoos järgmiseks kvartaliks ning uudis, et ettevõtte kaasasutaja Reed Hastings lahkub juunis nõukogust.

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