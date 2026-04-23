Netflix suunab fookuse aktsiate tagasiostule

Netflixi aktsia langes järelturul ligi 8%, kuigi ettevõtte esimese kvartali kasum ületas analüütikute ootusi. Investorite indu jahutasid oodatust nõrgem prognoos järgmiseks kvartaliks ning uudis, et ettevõtte kaasasutaja Reed Hastings lahkub juunis nõukogust.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.