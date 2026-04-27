Artea pank kaotas enam kui kümnendiku puhaskasumist

Madalate kuludega maaklerite pealetung sunnib investorit valima, kas jääda truuks kodupangale või kolida portfell kasumlikumale platvormile. Otsus nõuab emotsioonideta matemaatilist kalkulatsiooni ja maksuõiguslike miiniväljade tundmist.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.