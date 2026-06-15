SpaceXi ralli jätkus. Aktsia on debüüdist saati kerkinud üle 25%

Elon Muski kosmosefirma SpaceX tegi reede lõunapoolikul ajaloolise börsidebüüdi, kui aktsia avamishinnaks kujunes 150 dollarit. Kuigi avamisel toimunud enam kui 11% hüpe täitis juba turgude kõrged ootused, suutis aktsia ka päeva edenedes tugevat hoogu hoida.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.