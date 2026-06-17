Fedi intressiotsuse ootus vedas tehnoloogiasektori langusesse

Värskelt IPO debüüdi teinud SpaceX aktsia kerkis teisipäevasel börsipäeva ajal enam kui 8%, kergitades ettevõtte turuväärtuse kõrgemale Amazoni omast. Sellega tõusis SpaceX hetkeks maailma väärtuselt viiendaks ettevõtteks, vahendas Reuters.
USA ja Iraani leppe kohaselt luuakse 300 miljardi dollariline erafond, mis hakkab rahastama Iraani ülesehitamist. Tehinguga vahetult seotud allika kinnitusel on sellest summast juba üle poole garanteeritud, vahendas Reuters.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.