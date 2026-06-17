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Fedi intressiotsuse ootus vedas tehnoloogiasektori langusesse

Kuigi USA ja Iraani rahulepe tõi esmaspäeval kaasa ralli, hakkas investorite optimism Hormuzi väina kiire avanemise osas vaibuma ning fookus nihkus Föderaalreservi intressiotsusele.
Kolmapäeval selguva intressiotsuse eel usub Wall Street, et Föderaalreserv jätab määra seekord muutmata, kuid võib tõusta juba järgmisel korral.
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