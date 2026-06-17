SpaceX vallutas Eesti investorite portfellid. Kõik eufooriaga kaasa ei läinud
Börsidebüüdi teinud SpaceX äratas suurt huvi ka Eesti investorites. LHV klientide tehingutest moodustasid SpaceXiga seotud ostud ligi 90% ning Lightyearis oli aktsia ostetuim nii Eestis kui ka Euroopas.
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kui suure ostulainena jõudis SpaceX Eesti investorite portfellidesse ja milliseid seniseid lemmikuid see varjutas;
miks peab investor Taavi Ilves SpaceXi praegust hinnataset liiga kõrgeks ja miks ta oma positsiooni kiiresti sulges;
Värskelt IPO debüüdi teinud SpaceX aktsia kerkis teisipäevasel börsipäeva ajal enam kui 8%, kergitades ettevõtte turuväärtuse kõrgemale Amazoni omast. Sellega tõusis SpaceX hetkeks maailma väärtuselt viiendaks ettevõtteks, vahendas Reuters.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.