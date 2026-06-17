SpaceX vallutas Eesti investorite portfellid. Kõik eufooriaga kaasa ei läinud

Börsidebüüdi teinud SpaceX äratas suurt huvi ka Eesti investorites. LHV klientide tehingutest moodustasid SpaceXiga seotud ostud ligi 90% ning Lightyearis oli aktsia ostetuim nii Eestis kui ka Euroopas.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kui suure ostulainena jõudis SpaceX Eesti investorite portfellidesse ja milliseid seniseid lemmikuid see varjutas;

miks peab investor Taavi Ilves SpaceXi praegust hinnataset liiga kõrgeks ja miks ta oma positsiooni kiiresti sulges;