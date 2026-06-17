SpaceXi aktsiale koidab järjekordne tõusupäev

Värskelt IPO debüüdi teinud SpaceX aktsia kerkis teisipäevasel börsipäeva ajal enam kui 8%, kergitades ettevõtte turuväärtuse kõrgemale Amazoni omast. Sellega tõusis SpaceX hetkeks maailma väärtuselt viiendaks ettevõtteks, vahendas Reuters.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.