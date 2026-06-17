Wall Street võttis enne Föderaalreservi otsust suuna ülespoole

USA aktsiaturud alustasid kolmapäevast kauplemispäeva väikese tõusuga, sest tehnoloogiasektor püüab enne keskpanga otsust positsioone parandada. Investorite pilgud on suunatud Föderaalreservi intressimäära otsusele, mis on ühtlasi esimene uue juhi Kevin Warshi ametiajal.

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artiklit lugedes teada: mida ootavad investorid Kevin Warshi esimesest Föderaalreservi otsusest ja milliseid vihjeid otsitakse tema sõnumitest;

kuidas Donald Trumpi kommentaarid võivad mõjutada USA ja Iraani leppe väljavaateid ning naftaturu meeleolu;