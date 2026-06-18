USA-Iraani rahulepe puhus Wall Streetile eluvaimu sisse

USA aktsiaturg alustas neljapäevast kauplemispäeva kindlas plussis, pöörates eelmise päeva valusad kaotused kiiresti tõusuks. Meeleolu turgudel parandas oodatust varem allkirjastatud USA ja Iraani vaheline rahulepe, mis varjutas investorite silmis isegi Föderaalreservi karmid intressihoiatused.
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artiklit lugedes teada:
- miks mõjus Donald Trumpi ja Iraani rahulepe investoritele tugevamalt kui Fedi karmid sõnumid;
- kuidas reageerisid nafta hind ja Wall Streeti peamised indeksid pärast Hormuzi väina avamise teadet;