Analüüsimaja näeb SpaceXi aktsia hinda tõusmas kaks korda kõrgemale

SpaceXi börsiletulek on Redgate Wealthi investeeringute juhi Peeter Koppeli hinnangul suure meelelahutusliku väärtusega nähtus, sest fundamentaalsete näitajate hindamise asemel tuleb loota, et Elon Musk suudab oma varasemaid saavutusi korrata.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.