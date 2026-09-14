Tewox alustab 8% tootlusega võlakirjade pakkumise teist etappi

“Tewoxi võlakirjapakkumine on turul üks harvaesinevaid näiteid, kus turuosalistele pakutakse võimalust investeerida, laenates raha juba kujundatud kinnisvaraportfellile, millel on rekordkõrge täituvus ja ajalooliselt stabiilne üüritulude voog. Olemasolev varade baas ja tuluvoog annavad hea aluse edasisteks laienemisplaanideks,“ ütleb Luminori panga väärtpaberite emiteerimise osakonna juhataja Gediminas Norkūnas.

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94% portfellist moodustab tulu tootev kinnisvara

Tewox investeerib kaubandusparkidesse ja toidukauplustesse Poolas ning Leedus. Ettevõte keskendub jaekaubanduskinnisvarale, mille peamised üürnikud on toidupoodide ketid ja teiste tihti ostetavate kaupade müüjad.

Tewoxi kinnistutel tegutsevad Iki, Rimi, Lidl, dm, Action, TEDi, Sinsay ning teised Leedu ja rahvusvahelised kaubandusettevõtted.

Tewoxi hallatava portfelli väärtus ulatub 223,9 miljoni euroni. Tegutsevate kaubandusobjektide väärtus moodustab 207 miljonit eurot ehk umbes 94 protsenti kogu portfellist. Kuue arenduskrundi väärtuseks hinnatakse 16,9 mln eurot. Kolm kuuest projektist valmivad selle aasta oktoobris–detsembris, suurendades üüritavat pinda enam kui 6 000 ruutmeetri võrra.

Ettevõte haldab 21 tegutsevat jaemüügiobjekti – 11 Leedus ja 10 Poolas. Nende üüritav kogupindala on 108,700 ruutmeetrit ja täituvus on 97,3 protsenti.

„Usume, et investorites tekitab usaldust võimalus hinnata meie hallatavate objektide tulemusi tegeliku täituvuse, üürnike struktuuri ja teenitava tulu alusel. Edasise laienemise rajame samadele põhimõtetele – objekti selge äriloogika, üürnike jätkusuutlik tegevus ja põhjendatud kapitalikasutus,“ ütleb Nevinskas.

Kasvanud portfell Leedus ja Poolas

2026. aasta II kvartalis valmis Tewoxil ligikaudu 5 mln euro suuruse väärtusega toidukauplus Klaipėda rajoonis Dituvas. Ligikaudu 2000 ruutmeetri suurune rajatis anti pikaajalise rendilepingu alusel üle Iki jaeketile.

Samal perioodil omandas ettevõte kaubanduspargi Nysa linnas Poolas, mis avati 2025. aastal. Pea 12 000 ruutmeetri suuruses üüripinnaga objektil tegutsevad teiste seas sellised üürnikud nagu Lidl, Xtreme Fitness, dm, HalfPrice, Sinsay, Woolworth, Action ja TEDi. Ostu rahastas Saksa pank Deutsche Pfandbriefbank.

Pärast seda ostutehingut tõusis Tewoxi poolt Poolas hallatavate kaubandusparkide arv kümneni. Juuni lõpuks ulatus nende üüripind kokku 73 000 ruutmeetrini. Leedus hallatavate tegutsevate objektide pindala oli 35,800 ruutmeetrit.

„Leedus jätkame jaekaubanduskinnisvara objektide arendamist, Poolas aga oleme juba kujundanud ulatusliku kaubandusparkide portfelli. Dituvas muutsime arenduseks mõeldud kapitali pikaajalise lepinguga välja üüritud varaks. Nysa tehingu puhul omandasime juba toimiva objekti koos tugeva üürnike baasiga. Rakendame mõlemat investeerimismudelit eeldusel, et tehing vastab meie seatud tootluse, riski ja varade kvaliteedi kriteeriumidele,“ sõnab Nevinskas.