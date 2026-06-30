AI-ralli karm õppetund: suurest nimest enam ei piisa

Tehnoloogiasektor on tegemas tugevaimat esimest poolaastat alates 2023. aastast, mil tehisintellektibuum vedas aktsiaturud esimest korda jõuliselt üles. Sektor on aasta algusest kerkinud ligi 28%

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