AI-ralli karm õppetund: suurest nimest enam ei piisa

Tehnoloogiasektor on tegemas tugevaimat esimest poolaastat alates 2023. aastast, mil tehisintellektibuum vedas aktsiaturud esimest korda jõuliselt üles. Sektor on aasta algusest kerkinud ligi 28%
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artiklit lugedes teada:
- miks investorid suhtuvad tehisintellekti miljardikuludesse üha ettevaatlikumalt;
- millised tehnoloogiahiiglased on turu silmis karistuspingile sattunud ja kuidas Dan Ives seda kommenteerib;