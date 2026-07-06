InvesteerimisFestivali galerii: investorid trotsisid pühapäevast paduvihma

Tänavu taas Toosikannu puhkekeskuses toimuval Investeerimisfestivalil osaleb ligi 2000 investeerimishuvilist. Reedel saabunud said osa juba hulganisti ettekannetest, aga ka võimalusi aja maha võtmiseks.
Investeerimisfestivalil astus lavale Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann, kelle esinemise keskmes oli tõdemus, et edu ei tule üleöö, vaid on järjepideva töö ja väärtustele toetuva tegutsemise tulemus.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.