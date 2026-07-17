Tehisaru kuluralli pani investorite närvid proovile, indeksid kukkusid punasesse

Tehnoloogiasektorit ja eriti kiibitootjaid tabanud ulatuslik müügilaine tõmbas USA aktsiaturud reedesel kauplemispäeval miinusesse, viies kõik kolm suurt indeksit ka nädala kokkuvõttes punasesse.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks vallandas Moonshoti uus tehisarumudel USA kiibiaktsiates nii järsu müügilaine;

kuidas mõjutas Netflixi pettumust valmistanud prognoos Wall Streeti meeleolu ja tehnoloogiasektori väljavaadet;