SpaceXi aktsia langes alla IPO-hinna

SpaceXi kiire jõudmine Nasdaq 100 indeksisse ei toonud aktsiale oodatud hinnarallit. Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas leiab, et investoritel ei tasu suure huvi ja kõrgete ootuste pealt kiirustada.
Juunis vallutas börsid SpaceXi ajalooline börsidebüüt. Pärast IPOt kiiresti kerkinud aktsia langes peagi emissioonihinna lähistele, mistõttu tegid investorid sellega aktiivselt nii ostu- kui ka müügitehinguid. Nii jõudis SpaceX populaarsemate aktsiate sekka.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.