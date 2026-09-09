Google'i hiigelinvesteering kergitas tublisti Helsingi börsi

Ameerika Ühendriikides kavandatavad hiiglaslikud andmekeskused võivad paisata aastas õhku sama palju süsinikdioksiidi kui 27 söel töötavat elektrijaama. Tehisaru kiire areng sunnib energiafirmasid rajama uusi gaasielektrijaamu ja lükkama edasi söejaamade sulgemist.
Hiina tehnoloogiahiiglase Alibaba tehisarumudelite allalaadimiste arv ületas poole aastaga kolme miljardi piiri. Sellega on ettevõtte tehisarumudelid läinud mööda nii Meta kui ka Google’i mudelitest ning tõusnud arendajate seas maailma enim kasutatud avatud tehisarumudelite hulka.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.