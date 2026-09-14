Amodei, Muski ja teiste jutt AI pidurdamisest ei mõju üdini siiralt

Oht, et tehisintellekt väljub inimkonna kontrolli alt, on igati reaalne. Kuid AI-arendajate motiiv seda sõnumit just nüüd ja niiviisi kuulutada tekitab küsimusi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks ei mõju Dario Amodei, Sam Altmanni ja Elon Muski hoiatused AI pidurdamisest lõpuni siiralt ning millised huvid võivad nende sõnumi taga olla;
- kuidas sõltub tehisintellekti tegelik ohjamine USA ja Hiina koostööst ning miks ei pruugi praegu selleks kuigi palju lootust olla.